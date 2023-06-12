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Thodex davasında tutuklanan Faruk Fatih Özer hakim karşısında | Video

Thodex davasında tutuklanan Faruk Fatih Özer hakim karşısında | Video

12.06.2023 | 10:54

Arnavutluk’tan Türkiye’ye iadesi gerçekleşen kripto para borsası ‘Thodex’in kurucu Faruk Fatih Özer hakim karşına çıktı.

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Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer 20 Nisan Perşembe günü Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edildi. Faruk Fatih Özer savcılık ve emniyetteki ifadelerinde, sorulan sorulara çıkacağı Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada ayrıntılı beyanda bulunacağını ifade etti. Tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Özer, daha sonra Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Faruk Fatih Özer'inde aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı. Saat 10.30'da başlayan celsede Faruk Fatih Özer'in aralarında bulunduğu 5 sanık duruşma salonunda hazır edilirken diğer iki tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile bağlandı. Bazı müştekiler ve sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede 2 bin 27 müşteki yer alıyor. Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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