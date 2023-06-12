Thodex davasında tutuklanan Faruk Fatih Özer hakim karşısında | Video
Arnavutluk’tan Türkiye’ye iadesi gerçekleşen kripto para borsası ‘Thodex’in kurucu Faruk Fatih Özer hakim karşına çıktı.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede 2 bin 27 müşteki yer alıyor. Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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