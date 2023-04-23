Son dakika | Faruk Fatih Özer için yolun sonu: Ve tutuklandı! Şirketini bakın nasıl büyütmüş...

FİRMAYI NASIL BÜYÜTTÜĞÜNÜ ANLATTI

İfadesinin devamında Özer, "Bitcoin, Etheryum, Litecoin, Dogecoin ve Ripple isimli coiner olmak üzere 5 coinin alım satım işlerine aracılık ettim 2020 yılında Global pazarda hizmet verebilmek icin kripto borsamızın ismini Thodex olarak değiştirdim ve faaliyetlerime Göztepe ilçesinde ofis kiralayarak devam ettim. Şirket faaliyetlerime devam ettiğimde sirketin işlem hacmi artmaya başlamıştı ve bu nedenle ekibimi genişlettim."