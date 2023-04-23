Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | Faruk Fatih Özer için yolun sonu: Ve tutuklandı! Şirketini bakın nasıl büyütmüş...
Giriş Tarihi: 23.04.2023 19:50 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 20:29

Son dakika | Faruk Fatih Özer için yolun sonu: Ve tutuklandı! Şirketini bakın nasıl büyütmüş...

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı. Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen Faruk Fatih Özer'in savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden Özer, "Ben üzerime atılan dolandırıcılık, örgüt kurmak ve yönetmek ve mal varlığı değerlerini aklamak suçlarının hiçbirisini kabul etmiyorum." dedi. Fatih Özer, şirketini nasıl büyüttüğünü de anlattı. İşte detaylar...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika | Faruk Fatih Özer için yolun sonu: Ve tutuklandı! Şirketini bakın nasıl büyütmüş...

Son dakika haberi: Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Faruk Fatih Özer sorgusunun ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak" suçlarından tutuklandı.

Son dakika | Faruk Fatih Özer için yolun sonu: Ve tutuklandı! Şirketini bakın nasıl büyütmüş...

FARUK FATİH ÖZER SAVCILIKTA İFADE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'un Türkiye'ye iade edilen "Kripto Para Borsası" Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli Thodex kurucusu Özer'in savcılıkta ifade verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Faruk Fatih Özer için yolun sonu: Ve tutuklandı! Şirketini bakın nasıl büyütmüş...

"KRİPTO PARA BORSASINA İLGİM OLUŞTU"

Şüpheli Özer, ifadesinde "Ben 2014 yılında Gebze'de Inline Teknoloji isminde yazılım şirketi kurmuştum. Bu şirketin faaliyet alanı Mobil ve Web yazılımlarını geliştirmek üzerineydi. Şirketimin faaliyetlerinin devam ettiği süre içerisinde kripto paralara karşı bir ilgim oluştu. Global kripto para borsalarinda şahsi hesabım ile kripto para alıp satmaya başladım."

Son dakika | Faruk Fatih Özer için yolun sonu: Ve tutuklandı! Şirketini bakın nasıl büyütmüş...

"Bu sırada Türkiye' deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğimi düşündüm ve Koineks isimli kripto para borsasını 2017 yılında Şişli'de bir ofis kiralayarak kurmuştum. Aynı zamanda Gebze'deki Inline isimli yazılım şirketimdeki faaliyetlerimde devam ediyordu. Koineks isimli firmayı kurduktan sonra ise alıma başladım ve 5 kisilik bir çalışan kadrosu ile kripto para faaliyetlerimi sürdürdüm" dedi.

Son dakika | Faruk Fatih Özer için yolun sonu: Ve tutuklandı! Şirketini bakın nasıl büyütmüş...

FİRMAYI NASIL BÜYÜTTÜĞÜNÜ ANLATTI

İfadesinin devamında Özer, "Bitcoin, Etheryum, Litecoin, Dogecoin ve Ripple isimli coiner olmak üzere 5 coinin alım satım işlerine aracılık ettim 2020 yılında Global pazarda hizmet verebilmek icin kripto borsamızın ismini Thodex olarak değiştirdim ve faaliyetlerime Göztepe ilçesinde ofis kiralayarak devam ettim. Şirket faaliyetlerime devam ettiğimde sirketin işlem hacmi artmaya başlamıştı ve bu nedenle ekibimi genişlettim."

SON DAKİKA