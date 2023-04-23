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Son dakika | Faruk Fatih Özer için yolun sonu: Ve tutuklandı! Şirketini bakın nasıl büyütmüş...
Giriş Tarihi: 23.04.2023 19:50
Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
20:29
Son dakika | Faruk Fatih Özer için yolun sonu: Ve tutuklandı! Şirketini bakın nasıl büyütmüş...
Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı. Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen Faruk Fatih Özer'in savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden Özer, "Ben üzerime atılan dolandırıcılık, örgüt kurmak ve yönetmek ve mal varlığı değerlerini aklamak suçlarının hiçbirisini kabul etmiyorum." dedi. Fatih Özer, şirketini nasıl büyüttüğünü de anlattı. İşte detaylar...