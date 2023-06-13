CHP’deki koltuk savaşında yeni gelişme! Özgür Özel ilan etti: Ben de buradayım, adayım

CHP'deki koltuk savaşı her geçen gün kızışıyor. Kılıçdaroğlu'nun en güvendiği isimler partide değişim mesajları vermeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa hazır olduğu bilinirken, Bolu Belediye Başkanı da Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturmaya hazır olduğunu dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun en güvendiği isimlerden olan CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de genel başkanlığa aday olduğu ifade etti.