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Haberler Yaşam CHP'deki koltuk savaşında yeni perde: Özgür Özel'in 'adaylık' mesajına Faik Öztrak'tan yanıt
Giriş Tarihi: 12.06.2023 19:10 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 19:12

CHP'deki koltuk savaşında yeni perde: Özgür Özel'in 'adaylık' mesajına Faik Öztrak'tan yanıt

CHP'de seçim hezimetinin ardından koltuk savaşı her geçen gün daha da kızışıyor. Ekrem İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na açtığı 'değişim' bayrağı sonrası Özgür Özel ve Tanju Özcan'dan da benzer adaylık mesajları geldi. Özel'in 'Sorumluluk almaktan kaçınmam' sözlerine ise yanıt CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan geldi. Öztrak, Kılıçdaroğlu ve MYK vurgusu yaparak, "Değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir" dedi.

CHP’deki koltuk savaşında yeni perde: Özgür Özel’in ’adaylık’ mesajına Faik Öztrak’tan yanıt

CHP'de 14-28 Mayıs seçimlerinde tarihi bir hezimete uğrarken, parti içinde de büyük bir kriz yaşamaya başladı. CHP seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı yaparken, Kılıçdaroğlu ise bu isteğe kulak tıkıyor.

CHP’deki koltuk savaşında yeni perde: Özgür Özel’in ’adaylık’ mesajına Faik Öztrak’tan yanıt

CHP'de Ekrem İmamoğlu kameralar önünde 'değişim' mesajı verirken, Kılıçdaroğlu ise yanıt olarak MYK'da yaptığı değişikliğe atıfta bulunarak yanıt veriyor.

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CHP’deki koltuk savaşında yeni perde: Özgür Özel’in ’adaylık’ mesajına Faik Öztrak’tan yanıt

Son olarak; İmamoğlu'nun yanı sıra Özgür Özel'in de sorumluluktan kaçmayacağını söyleyerek adaylık mesajı vermesi dikkat çekti.

Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.

CHP’deki koltuk savaşında yeni perde: Özgür Özel’in ’adaylık’ mesajına Faik Öztrak’tan yanıt

ÖZEL'DEN 6'LI MASA İTİRAFI

Özel, 6'lı masadan yüzde 5 katkı beklediklerini ancak yaptıkları araştırmalara göre katkının 0,7-1 aralığında kaldığını saptadıklarını söyledi. Özel, "Müzakereyle paylaşım bizi sıkıntıya soktu. 39 vekil verdik. Oy kaybıyla sonuçlandı. Kendi seçmenimize de anlatamadık." dedi.

CHP’deki koltuk savaşında yeni perde: Özgür Özel’in ’adaylık’ mesajına Faik Öztrak’tan yanıt

FAİK ÖZTRAK'TAN ÖZEL'E YANIT: DEĞİŞİMİN NASIL GERÇEKLEŞTİRECEĞİ BELLİDİR

Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt ise partisinin MYK toplantısının ardından konuşan Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in verdiği 'değişim' mesajına ilişkin "Değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir" yorumunu yaptı.

MYK'ye yeni isimler eklenmesini 'yenilenme' olarak tanımlayan Öztrak, kongrenin de en kısa sürede yapılacağını ifade etti: Öztrak, "Bu çerçevede genel başkanımız ilk olarak MYK'sını yeniledi. MYK'mız da ilk iş olarak kongreler takvimini başlattı. Mümkün olan en kısa sürede, kongreler süreci, parti meclisimizin uygun gördüğü bir tarihte kurultayımızla taçlanacaktır." diye konuştu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını da değerlendiren Öztrak, "Değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir. Genel başkanımız kendi iradesi dahilinde yapacağı değişimi yapıp MYK'yi yenilemiştir" dedi.

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