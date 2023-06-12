CHP’deki koltuk savaşında yeni perde: Özgür Özel’in ’adaylık’ mesajına Faik Öztrak’tan yanıt

FAİK ÖZTRAK'TAN ÖZEL'E YANIT: DEĞİŞİMİN NASIL GERÇEKLEŞTİRECEĞİ BELLİDİR

Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt ise partisinin MYK toplantısının ardından konuşan Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in verdiği 'değişim' mesajına ilişkin "Değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir" yorumunu yaptı.

MYK'ye yeni isimler eklenmesini 'yenilenme' olarak tanımlayan Öztrak, kongrenin de en kısa sürede yapılacağını ifade etti: Öztrak, "Bu çerçevede genel başkanımız ilk olarak MYK'sını yeniledi. MYK'mız da ilk iş olarak kongreler takvimini başlattı. Mümkün olan en kısa sürede, kongreler süreci, parti meclisimizin uygun gördüğü bir tarihte kurultayımızla taçlanacaktır." diye konuştu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını da değerlendiren Öztrak, "Değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir. Genel başkanımız kendi iradesi dahilinde yapacağı değişimi yapıp MYK'yi yenilemiştir" dedi.