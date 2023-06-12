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CHP'deki koltuk savaşında yeni perde: Özgür Özel'in 'adaylık' mesajına Faik Öztrak'tan yanıt
Giriş Tarihi: 12.06.2023 19:10
Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
19:12
CHP'deki koltuk savaşında yeni perde: Özgür Özel'in 'adaylık' mesajına Faik Öztrak'tan yanıt
CHP'de seçim hezimetinin ardından koltuk savaşı her geçen gün daha da kızışıyor. Ekrem İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na açtığı 'değişim' bayrağı sonrası Özgür Özel ve Tanju Özcan'dan da benzer adaylık mesajları geldi. Özel'in 'Sorumluluk almaktan kaçınmam' sözlerine ise yanıt CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan geldi. Öztrak, Kılıçdaroğlu ve MYK vurgusu yaparak, "Değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir" dedi.