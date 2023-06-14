‘Kaptan Benim’ gölgesinde ilk görüşme! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile buluştu

SAĞLAM LİMANA GÖTÜRECEĞİM

Ancak Kılıçdaroğlu "Kaptan benim" vurgusuyla da koltuğu bırakmayacağı mesajını verdi. "Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Ben genel başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir.

Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Hiç kimse unutmasın; benim CHP kültüründen aldığım en büyük derslerden birisi de budur."