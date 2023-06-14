Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu görüştü! Adaylık açıklaması çıkar mı? | Video
Seçim hezimeti sonrası CHP'de kılıçlar çekildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık makamını bırakmayacağını açıklaması sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Toplum değişim istiyor. Görev almaktan çekinmem." demiş, Kılıçdaroğlu ise genel başkanlığı bırakmayacağını açıklamıştı. Bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu yüzyüze görüştü.
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