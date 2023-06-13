İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna Kılıçdaroğlu’ndan şok yanıt! | Video

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde tarihi bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, istifasını isteyen gazetecilere hakaret etti. Kılıçdaroğlu, "Kalemini satan gazetecileri sorgulamak benim görevimdir" dedi. Parti içindeki 'istifa' ve 'değişim çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, 'değişimin' önünü açacağını iddia ederek "Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" dedi. Öte yandan, Grup toplantısının ardından salonu terk ettiği sırada gazeteciden gelen ‘İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?’ sorusuna, Kılıçdaroğlu "Hangi kanaldan geliyorsunuz? diyerek cevap verdi.