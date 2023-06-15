Fondaş Cumhuriyet’teki rüşvet skandalında yeni gelişme: 3 isme işaret ettiler! Şok istifa çağrısı

Fondaş Cumhuriyet'teki rüşvet skandalında şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Cumhuriyet Vakfı'nın 3 üyesi bugün yayınladığı bildiride yaşananları 'korkunç' olarak nitelendirirken, "Alev Coşkun'u İrfan Hüseyin Yıldız'ı ve Işık Kansu'yı istifaya davet ediyoruz..." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Turan Karakaş, Birol Başaran ve Barış Doster'in yayınladığı bildiride şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyet gazetesinde bir süredir önceki genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın mevcut reklam müdürü Esra Bozok ve mali işler müdürü Osman Selçuk Özer'in dahil olduğu, bir e ticaret firmasından ( çikolata kutusu içinde 500 bin TL ) kayıtdışı para alınarak haber yapılması konusu ile ilgili mücadele veriyoruz.
Biz gazetenin vakıf yöneticileri olarak yine vakıf yönetiminde yer alan diğer arkadaşlarımıza ve vakıf başkanına etik dışı, ahlak dışı, gazetecilik ilkelerine zarar veren ve Cumhuriyet gazetesi ile asla yanyana anılmaması gereken olayla ilgili gereğinin yapılmasını istedik. Bu tartışma aylarca sürdü.
Vakıf avukatı olan aynı zamanda hukuk işlerinden sorumlu üyesi olan Turan Karakaş gördüğü hukuksuzluk karşısında harekete geçti. Olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusunun ardından vakıf, Alev Coşkun başkanlığında 22/05/ 2023 tarihinde tek gündem ile bu olayı konuşmak üzere toplandı.
Toplantıya Alev Coşkun,Işık Kansu ,İrfan Hüseyin Yıldız,Ali Sirmen,Şükran Soner,Hamdi Yaver Aktan,Birol Başaran,Turan Karakaş,Barış Doster bizzat katıldı. Cumhuriyet Vakfı'nın 12 üyesinden 9'u hazır bulunurken 3 üye vekalet gönderdi.
Olaylar basına yansımadan önce yapılan bu son toplantıda Alev Coşkun söz konusu paranın kendi insiyatifi ile alındığını söyleyerek TÜRMOB başkan yardımcısı olan ve aynı zamanda vakfın saymanı olan ve vakıf şirketinin yeminli denetçisi konumunda görev yapan Hüseyin Yıldız'dan konunun üzerinin örtülmesini istedi. Vakıf saymanı İrfan Hüseyin Yıldız Alev Coşkun'un " kapatalım" önerisine karşılık " bir formül bulup kapatacağını" taahhüt etmiştir. Vakıf üyesi Turan karakaş " biz burada bir suç dosyasını kapatmak için oturmadık" diyerek tepki gösterdi…
Buna karşılık vakıf üyelerinden Barış Doster, Turan Karakaş, Birol Başaran bizzat ve Özalp Birol ise gönderdiği mektup ile olayın kapatılmasının yanlış ve vahim olacağını yargı yolu ile sorumluların gereğinin yapılması gerektiğini, vakfın sorumluları açığa almasının şart olduğunu ifade ettiler.
Toplantıda Vakıf Genel Sekreteri Işık Kansu ise Alev Coşkun ve Hüseyin Yıldız'la birlikte hareket edeceğini ifade ederek olayın kapatılması yönünde ısrarcı oldu… Son günlerde gazetede " iç güçler gazeteyi ele geçirmek istiyor" konulu örtü haberleri kaleme alan kişi de Işık Kansu'dur.
Toplantı sonrasında gazetenin genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu konuyu kapatmaya zorlanmıştır. Mollaveisoğlu ise gazetenin itibarı zarar görmeden derhal gereğinin yapılmasını Alev Coşkun'dan istemiştir. Üstelik konu basına yansımadan, gazete zarar görmeden bir an önce gereği yapılsın diye 16. Noterden alev coşkuna bir ihtarname çekmiştir.
Olay yargıya ve basına yansıdıktan sonra Mollaveisoglu'nun kaleme aldığı yazının her satırı doğrudur ve gazeteyi, meslek ilkelerini, bizlerin itibarını korumaya yöneliktir.
Kendisinin onurlu duruşunu kutluyor, ahlaksızlığa karşı çıktığı için künyeden çıkarılmasını kınıyoruz. Olayda adı geçen şüphelilerin de hala gazetenin künyesinde yer almasını ve göreve devam etmesini suçun örtülmesinin gayreti olarak görüyoruz.
'KORKUNÇ OLAY' NİTELEMESİ: İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ!
Cumhuriyet gazetesi Atatürk'ün kurucusu olduğu 100 yıllık büyük marka ve değerdir. Bu gazete vakıf yönetiminden önce de vardı.. Üç beş kişinin çoğunluk imzasıyla gazetenin idaresinde yer alan yukardaki isimlerin karıştığı etik ve hukuk dışı olaylara müsaade edilmesi, okurların gazeteye sanki operasyon varmış gibi aldatılması kabul edilemez…
Söz konusu korkunç olayın gereğini yapmayan Alev Coşkun'u İrfan Hüseyin Yıldız'ı ve Işık Kansu'yı istifaya davet ediyoruz...
Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu ve Hukuk işlerinden sorumlu yürütme kurulu üyesi
Av Turan Karakaş
Cumhuriyet vakfı yönetim kurulu Üyesi
Birol Başaran
Cumhuriyet vakfı yönetim kurulu Üyesi
Prof. Dr. Barış Doster"
ÇİKOLATA KUTUSU İÇERİSİNDE RÜŞVET PARASI
Savcılığa sunulan dilekçede, kayıt dışı paranın iki büyük çikolata kutusu içerisinde teslim edildiği, vakıf başkanının da süreçten haberinin olduğu iddia edildi. Dilekçenin devamında şikayet konusu olayların 16 Mayıs tarihinde Yeni Gün A.Ş Başkan vekili Ali Adnan Aslan'ın vakıf üyelerine gönderdiği mail ile ortaya çıktığı belirtildi. Buna göre, Aralık 2022'de Vakfın ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, şirket Başkanvekili Aslan, Kızılyalın, Özer ve Bozok'un katıldığı bir toplantıda, Coşkun'un bir e-ticaret firmasından 500 bin lira ödeme alındığını söylediği ifade edildi.
PARAYI GAZETEYE GETİRDİLER
Şüpheli sıfatıyla yer alan Esra isimli kişinin anlattığına göre, "Bu Kanun'un yürürlüğe girmesi halinde, e-ticaret şirketleri ciddi ekonomik yükümlülükler ile karşı karşıya kalacaktı. Bu sebeple, bir e-ticaret firması tarafından şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanarak kanun aleyhinde Gazete'de haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu ödeme şüphelinin anlattıklarına göre, 'iki büyük çikolata kutusunun içinde' gazeteye getirilmiştir." denildi.
PARANIN İZİ KAYBEDİLDİ
Gazete'nin mevcut Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu ve İnternet Portalı'nın Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi'nin de bu olaylar hakkında Alev Coşkun ile görüştükleri ve olaylara tanık oldukları iddia edildi. Dilekçede alınan paranın şirket muhasebesine girmediği ve ne olduğuyla ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığı kaydedildi.