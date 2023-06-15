Fondaş Cumhuriyet’te yaşanan krizde yeni perde! Rüşvet skandalını doğruladı, görevden alındı

Normal şartlarda firmanın bir ilan karşılığı ya da advertorial (yazılı reklam) olarak yayınlayabileceği içeriği haber olarak istemesi ne kadar yanlış ise bunu kabul etmek de dönemin yöneticileri için vahim bir hata olmuştur. Para karşılığı haber yapmak anlamına gelen bu ilişkiden sorumlu olanlarla ilgili gereğinin yapılmasını istedim" ifadelerini kullanmıştı.

GÖREVDEN ALINDIĞINI DUYURDU!

Medyada bu iddialar konuşulmaya devam ederken, olayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tuncay Mollaveisoğlu'nun bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda genel yayın yönetmenliği görevinden alındığını duyurdu.