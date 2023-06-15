Fondaş Cumhuriyet’te yaşanan krizde yeni perde! Rüşvet skandalını doğruladı, görevden alındı

Cumhuriyet Vakfı, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
YAZISI SANSÜRLENDİ
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, dün gazete yönetiminin buna yeterince ilgi göstermediğini anlatan yazısının sansürlendiğini belirtmişti.
Söz konusu yazısını sosyal medya hesabından paylaşan Mollaveisoğlu, paylaşımına "Genel yayın yönetmeni olduğum Cumhuriyet'te yayımlanmayan yazım ve son günlerde medyada yer bulan haberlerle ilgili kamuoyuna açıklamam" notunu düşmüştü.
"PARA KARŞILIĞINDA HABER YAPILDI"
Mollaveisoğlu, Cumhuriyet Gazetesinde son dönem yaşanan tartışmalara değindiği yazısında, "Benden önceki dönemde gazeteye bir e-ticaret firması kayıt dışı para getirmiş, çıkarılan yasa ile ilgili bazı haberlerin yapılmasını istemişti. Dönemin genel yayın yönetmeni parayı alıp yönetime vermiş ve bu haberler gazete sayfalarında yer bulmuş.
Normal şartlarda firmanın bir ilan karşılığı ya da advertorial (yazılı reklam) olarak yayınlayabileceği içeriği haber olarak istemesi ne kadar yanlış ise bunu kabul etmek de dönemin yöneticileri için vahim bir hata olmuştur. Para karşılığı haber yapmak anlamına gelen bu ilişkiden sorumlu olanlarla ilgili gereğinin yapılmasını istedim" ifadelerini kullanmıştı.
GÖREVDEN ALINDIĞINI DUYURDU!
Medyada bu iddialar konuşulmaya devam ederken, olayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tuncay Mollaveisoğlu'nun bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda genel yayın yönetmenliği görevinden alındığını duyurdu.