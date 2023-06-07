Yandaş gazetede rüşvet skandalı

Cumhuriyet Vakfı, Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında, manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İstanbul Başsavcılığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Suç duyurusunda kayıtdışı paranın iki büyük çikolata kutusu içinde teslim edildiği, vakıf başkanının da süreçten haberdar olduğu iddia edildi.Olayın 16 Mayıs'ta Yeni Gün A.Ş. Başkanvekili Ali Adnan Aslan'ın vakıf üyelerine gönderdiği mail ile ortaya çıktığı belirtildi. Buna göre, Aralık 2022'de vakfın ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, şirket Başkanvekili Aslan, Kızılyalın, Özer ve Bozok'un katıldığı bir toplantıda, Coşkun'un bir e-ticaret firmasından 500 bin lira ödeme alındığını söylediği ifade edildi. Aleyhinde haber yapılması istenen yasanın, ödemenin alındığı tarihte henüz yürürlüğe girmemiş olan "e-ticaret kanunu" olduğu belirtildi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Bozok'un "Kanunun yürürlüğe girmesi halinde, e-ticaret şirketleri ciddi ekonomik yükümlülüklerle karşı karşıya kalacaktı. Bu sebeple, bir e-ticaret firmasınca şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirme amacıyla kanun aleyhinde gazetede haber yapılması karşılığında kayıtdışı olarak 500 bin TL ödeme yapılmıştır" dediği öğrenildi. Gazetenin mevcut Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu ve cumhuriyet. com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi'nin de bu olaylarla ilgili Alev Coşkun ile görüştükleri ve olaylara tanık oldukları iddia edildi. Şirket muhasebesine girmeyen paranın akıbetinin bilinmediği kaydedildi.