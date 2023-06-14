Genel Yayın Yönetmeni’ne sansür: Fondaş Cumhuriyet rüşvet skandalını doğruladı

Medyada bu iddialar konuşulmaya devam ederken, yaşanan yeni gelişme dikkatleri çekti.

Yayımlanmayan yazısını kendisi paylaştı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, bugün yazısının gazetede yayımlanmadığını açıkladı. Söz konusu yazısını sosyal medya hesabından paylaşan Mollaveisoğlu, paylaşımına "Genel yayın yönetmeni olduğum Cumhuriyet'te yayımlanmayan yazım ve son günlerde medyada yer bulan haberlerle ilgili kamuoyuna açıklamam" notunu düştü.

'Para karşılığı haber yapıldı'

Mollaveisoğlu, Cumhuriyet Gazetesinde son dönem yaşanan tartışmalara değindiği yazısında, "Benden önceki dönemde gazeteye bir e-ticaret firması kayıt dışı para getirmiş, çıkarılan yasa ile ilgili bazı haberlerin yapılmasını istemişti. Dönemin genel yayın yönetmeni parayı alıp yönetime vermiş ve bu haberler gazete sayfalarında yer bulmuş. Normal şartlarda firmanın bir ilan karşılığı ya da advertorial (yazılı reklam) olarak yayınlayabileceği içeriği haber olarak istemesi ne kadar yanlış ise bunu kabul etmek de dönemin yöneticileri için vahim bir hata olmuştur. Para karşılığı haber yapmak anlamına gelen bu ilişkiden sorumlu olanlarla ilgili gereğinin yapılmasını istedim" dedi.

'Kimse gazeteyi ele geçirmek istemiyor'

Gazete yönetiminden yapılan "iç güçler gazeteye operasyon yapıyor, gazeteyi ele geçirmek istiyorlar" şeklindeki açıklamanın doğru olmadığını kaydeden Mollaveisoğlu, "Doğru olan ağır bir ahlaki tartışmanın vakıf yönetimini bölmüş olmasıdır. Kimse gazeteyi ele geçirmek istemiyor, verilen kavga gazetenin ilkelerinin savunulması ve eşsiz markasının korunması ile ilgilidir" ifadelerini kullandı.

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