İstanbul’da yine metrobüs çilesi! Seferler yapılamadı: Uzun kuyruklar oluştu vatandaş isyan etti

İstanbul'da toplu taşıma çilesi her geçen gün giderek artıyor. Son olarak bugün yaşanan metrobüs arızası işe, okula gidecek İstanbullulara zor anlar yaşattı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Altunizade durağında aniden bozuldu. Bu nedenle Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü seferleri tek şerit üzerinden yapılmaya başlandı.