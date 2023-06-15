Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da yine metrobüs çilesi! Seferler yapılamadı: Uzun kuyruklar oluştu vatandaş isyan etti
Giriş Tarihi: 15.6.2023 10:49 Son Güncelleme: 15.6.2023 10:55

İstanbul'da yine metrobüs çilesi! Seferler yapılamadı: Uzun kuyruklar oluştu vatandaş isyan etti

Son dakika haberi... İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yaşanan arızalar vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde işe, okula gitmek için metrobüsü tercih eden İstanbullular kötü bir sürprizle karşılaştı. Altunizade'de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler yapılamadı ve çok uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Durakta giderek artan yoğunluk vatandaşlara çile dolu dakikalar yaşattı. Gitmek istedikleri yere geç kalan İstanbullular duruma tepki gösterdi.

İstanbul’da yine metrobüs çilesi! Seferler yapılamadı: Uzun kuyruklar oluştu vatandaş isyan etti

İstanbul'da toplu taşıma çilesi her geçen gün giderek artıyor. Son olarak bugün yaşanan metrobüs arızası işe, okula gidecek İstanbullulara zor anlar yaşattı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Altunizade durağında aniden bozuldu. Bu nedenle Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü seferleri tek şerit üzerinden yapılmaya başlandı.

Sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında arızalanan metrobüs, vatandaşlara çileli dakikalar yaşattı.

Durakta bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterirken kalabalık giderek artmaya başladı.

Metrobüsün arızalanmasının sonrası müdahale konusunda yetersiz kalan İBB yetkililerine tepkiler yükselirken, metrobüs kuyruğu Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzadı.

CHP'li İBB, otobüs bakım hizmetleri ihalesini CHP'li Özgür Karabat'ın iştirakli olduğu şirkete vermişti.

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İstanbul'da yine metrobüs çilesi! Seferler yapılamadı: Uzun kuyruklar oluştu vatandaş isyan etti
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