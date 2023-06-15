İstanbul'da yine metrobüs çilesi! Seferler yapılamadı: Uzun kuyruklar oluştu vatandaş isyan etti | Video

İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yaşanan arızalar vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde işe, okula gitmek için metrobüsü tercih eden İstanbullular kötü bir sürprizle karşılaştı. Altunizade'de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler yapılamadı ve çok uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Durakta giderek artan yoğunluk vatandaşlara çile dolu dakikalar yaşattı. Gitmek istedikleri yere geç kalan İstanbullular duruma tepki gösterdi.