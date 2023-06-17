SON DAKİKA | MİT’ten nokta operasyon! MLKP’nin sözde sorumlularından Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi

MİT, MLKP adına geçmişte Türkiye'de çok sayıda eylemin talimatı veren Osman Nuri Ocaklı, son süreçte Bursa'daki cezaevi saldırısı da dâhil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize eden MLKP'nin en üst yönetim kadroları arasında yer alması nedeniyle hedef listesine aldı. PKK/KCK mensupları ile birlikte, Suriye'de ve Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda bulunan Osman Nuri Ocaklı'nın yeri, MİT'in saha ajanları tarafından belirlendi.