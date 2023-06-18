Fatih Altaylı, Milli Muharip Uçak KAAN’ı hedef aldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden kısa bir süre önce Ankara'da düzenlenen İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda Milli Muharip Uçak'ın adının KAAN olduğunu açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine KAAN'ın pilotu, belirlenen güzergahta taksi yapmıştı. Taksimini başarılı bir şekilde tamamlayan KAAN, gazeteci Fatih Altaylı'nın hedefi oldu.
KAAN'I HEDEF ALDI: BÜYÜK YALANLAR SÖYLEMEYİN
Kişisel YouTube kanalından KAAN'a ilişkin açıklamalarda bulunan Altaylı, savunma sanayiini hedef alarak, KAAN'ın pistte 'motor takılmış tekerlekle hareket ettiğini' öne sürdü.
Fatih Altaylı bu kez KAAN'ı hedef aldı. "Aptal bunlar" | Video
Altaylı, "Bir tane uçak karada 'tar, tar, tar' diyerek gidiyor. Daha uçmuyor, daha tekerleklerini yerden bile kesmedi. Motorla mı gidiyor tekerleklerine motor mu koymuşlar onunla mı gidiyor. İnsanlara hayal satmayın. Büyük yalanlar söylemeyin." ifadelerini kullandı.