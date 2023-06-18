Fatih Altaylı, Milli Muharip Uçak KAAN’ı hedef aldı!

KENDİSİNE KARŞI ÇIKANLARA 'APTAL' DEDİ!

Altaylı açıklamasında şunları dile getirdi:

"Uçak olsun da uçmuyor bu. Daha tekerleklerini 10 santimetre bile yerden kesmedi. Belki 2030'da deneme uçuşlarına başlayacak, her şey iyi giderse TSK'ya teslim edilmeye başlayacak. Motor nerede?