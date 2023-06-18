Fatih Altaylı bu kez KAAN'ı hedef aldı. "Aptal bunlar" | Video

Gazeteci Fatih Altaylı, bu kez Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN'ı hedef aldı. KAAN'ın pistte 'motor takılmış tekerlekle hareket ettiğini' ileri süren Altaylı, "Motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor mu koymuşlar onunla mı gidiyor. İnsanlara hayal satmayın. Büyük yalanlar söylemeyin." ifadelerini kullandı. Altaylı, söylediklerine ilişkin kendisine karşı tepki gösterenleri ise 'aptal' olarak niteledi.