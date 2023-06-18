Haberler Gündem Haberleri LGBT terörü destekçilerinden alçak provokasyon! Sözde "Kürdistan" sloganı attılar
Giriş Tarihi: 18.6.2023 23:01 Son Güncelleme: 18.6.2023 23:10

LGBT terörü destekçilerinden alçak provokasyon! Sözde "Kürdistan" sloganı attılar

İstanbul'da izinsiz yürüyüş ve gösteri düzenlemeye çalışan LGBT terörü destekçileri, sözde "Kürdistan" sloganı attı. Yasaklara ve polis müdahalesine rağmen açıklama yapma girişiminde bulunan LGBT'liler hep bir ağızdan "Kürdistan vardır" diye bağırdı.

LGBT terörü destekçilerinden alçak provokasyon! Sözde Kürdistan sloganı attılar

Küresel güçler tarafından desteklenen LGBT terörü, İstanbul'da sözde 'onur' yürüyüşü adı altında ortaya çıktı. İzinsiz yürüyüş düzenlemek isteyen sapkın akımın destekçilerine polis izin vermedi. Polis ekipleri, yasak olmasına rağmen Taksim'de LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruplar için çevrede güvenlik önlemi aldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar güvenlik güçlerince kapatılırken caddeye giriş ve çıkış yapılmasına izin verilmedi. Harbiye, Cihangir ve Kabataş'ta yoğun önlem alınırken Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapatıldı.

BEYOĞLU'NDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzin verilmemesine rağmen Cihangir ve Harbiye'deki bazı noktalarda toplanan ve polise mukavemette bulunan gruplara müdahale edilirken bazı kişiler gözaltına alındı. Beyoğlu'nda da 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

LGBT terörü destekçilerinden alçak provokasyon! Sözde "Kürdistan" sloganı attılar | Video

SÖZDE "KÜRDİSTAN" SLOGANI ATTILAR

Tüm yasaklara rağmen yürüyüşlerini sürdürmeye çalışan bir grup LGBT'li sözde "Kürdistan" sloganı attı. LGBT destekçileri "Kürdistan'ın da bizlerin de var olduğunu bir kez daha haykıyoruz" şeklinde açıklama yaparak "Kürdistan vardır" sloganı attı.

ARKADAŞINA GÖNDER
LGBT terörü destekçilerinden alçak provokasyon! Sözde "Kürdistan" sloganı attılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA