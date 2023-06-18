BEYOĞLU'NDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzin verilmemesine rağmen Cihangir ve Harbiye'deki bazı noktalarda toplanan ve polise mukavemette bulunan gruplara müdahale edilirken bazı kişiler gözaltına alındı. Beyoğlu'nda da 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

LGBT terörü destekçilerinden alçak provokasyon! Sözde "Kürdistan" sloganı attılar | Video

SÖZDE "KÜRDİSTAN" SLOGANI ATTILAR

Tüm yasaklara rağmen yürüyüşlerini sürdürmeye çalışan bir grup LGBT'li sözde "Kürdistan" sloganı attı. LGBT destekçileri "Kürdistan'ın da bizlerin de var olduğunu bir kez daha haykıyoruz" şeklinde açıklama yaparak "Kürdistan vardır" sloganı attı.