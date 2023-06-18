Küresel güçler tarafından desteklenen LGBT terörü, İstanbul'da sözde 'onur' yürüyüşü adı altında ortaya çıktı. İzinsiz yürüyüş düzenlemek isteyen sapkın akımın destekçilerine polis izin vermedi. Polis ekipleri, yasak olmasına rağmen Taksim'de LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruplar için çevrede güvenlik önlemi aldı.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar güvenlik güçlerince kapatılırken caddeye giriş ve çıkış yapılmasına izin verilmedi. Harbiye, Cihangir ve Kabataş'ta yoğun önlem alınırken Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapatıldı.
BEYOĞLU'NDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İzin verilmemesine rağmen Cihangir ve Harbiye'deki bazı noktalarda toplanan ve polise mukavemette bulunan gruplara müdahale edilirken bazı kişiler gözaltına alındı. Beyoğlu'nda da 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
LGBT terörü destekçilerinden alçak provokasyon! Sözde "Kürdistan" sloganı attılar | Video
SÖZDE "KÜRDİSTAN" SLOGANI ATTILAR
Tüm yasaklara rağmen yürüyüşlerini sürdürmeye çalışan bir grup LGBT'li sözde "Kürdistan" sloganı attı. LGBT destekçileri "Kürdistan'ın da bizlerin de var olduğunu bir kez daha haykıyoruz" şeklinde açıklama yaparak "Kürdistan vardır" sloganı attı.