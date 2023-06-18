LGBT terörü destekçilerinden alçak provokasyon! Sözde "Kürdistan" sloganı attılar | Video
İstanbul'da izinsiz yürüyüş ve gösteri düzenlemeye çalışan LGBT terörü destekçileri, sözde Kürdistan sloganı attı. Yasaklara ve polis müdahalesine rağmen açıklama yapan LGBT'liler hep bir ağızdan "Kürdistan vardır" diye bağırdı.
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