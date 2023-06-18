LGBT terörü destekçilerinden alçak provokasyon! Sözde "Kürdistan" sloganı attılar | Video

İstanbul'da izinsiz yürüyüş ve gösteri düzenlemeye çalışan LGBT terörü destekçileri, sözde Kürdistan sloganı attı. Yasaklara ve polis müdahalesine rağmen açıklama yapan LGBT'liler hep bir ağızdan "Kürdistan vardır" diye bağırdı.