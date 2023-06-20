İmamoğlu: Değişimle ilgili fikrim net, değişim olmak zorunda

Değişim şart ve iyidir. Devletimizin ve milletimizin daha iyi bir yönetime kavuşması için başta benim partim olmak üzere bütün muhalefetin bu anlamda bir öz eleştiri yapması şarttır. Bunu yaparsak doğruları buluruz. Parti kurumsallığına ve saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. Vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyden öndedir. Milletimize ve devletimize karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. En doğru zamanda, en doğru üslupla, en doğru yöntemle kamuoyuna paylaşmaktan da geri durmam. Bunun zamanını merak edenler vardır. Zamanı geldiğinde zaten paylaşacağım" dedi.

Ekrem İmamoğlu rest çekti! Kemal Kılıçdaroğlu'na süre verdi: Salı gününe kadar…

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çaresi CHP'nin arşiv odasında! Ekrem İmamoğlu dahil aklından genel başkanlık geçen herkesten kurtulabilir