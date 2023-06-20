İmamoğlu geri adım atmadı: "Değişimle ilgili fikrim net, değişim olmak zorunda" | Video
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. “Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız ve eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz" dedi.
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