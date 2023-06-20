MHP Lideri Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Hayat basamaklarını sabırla tırmanan, sevgi ve saygıyı rehber eden kim varsa güzel ahlakın yörüngesine girmiş demektir.

Geçmişte hüzünle alınan karneler, kaygıyla girilmiş sınavlar gün geliyor gülümseyerek anılıyor. Mesele notların yüksek ve düşüklüğü değil onu alanın vicdani tecellisidir.

ÜNİVERSİTE SINAVLARINI KALDIRACAĞIMIZ GÜNLER ÇOK UZAK DEĞİL

Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir.