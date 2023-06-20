Haberler Gündem Haberleri MHP Lideri Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir
Giriş Tarihi: 20.6.2023 10:36 Son Güncelleme: 20.6.2023 10:52

MHP Lideri Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Üniversite sınavlarının kaldırılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli; "Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir." ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Hayat basamaklarını sabırla tırmanan, sevgi ve saygıyı rehber eden kim varsa güzel ahlakın yörüngesine girmiş demektir.

Geçmişte hüzünle alınan karneler, kaygıyla girilmiş sınavlar gün geliyor gülümseyerek anılıyor. Mesele notların yüksek ve düşüklüğü değil onu alanın vicdani tecellisidir.

ÜNİVERSİTE SINAVLARINI KALDIRACAĞIMIZ GÜNLER ÇOK UZAK DEĞİL
Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir.

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MHP Lideri Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir
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