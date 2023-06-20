MHP Lideri Bahçeli: "Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değil" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Üniversite sınavlarının kaldırılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli; "Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir." ifadelerini kullandı.