Son dakika: PKK üyeliğinden yargılanan İBB çalışanı Şafak Duran’a 7 yıl 6 ay hapis cezası





SON SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu. Esasa ilişkin savunma yapan sanık Şafak Duran,

Hakkımda yapılan ihbarı sizden öğrendim. Kimin niçin yaptığını bilmiyorum. Kötü niyetli birinin yaptığını düşünüyorum. Bu ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Yasa dışı bir örgütle bağlantım olmadı" diyerek suçlamaları reddetti. Gözaltına alınmadan önce İBB'de çalışmaya başladığını belirten Duran, "Bütün hayatımı anlattım. Çok ağır koşullarda yaşam mücadelesi verdim. Benim 10 yıllık emeğim yerle bir edildi. Ama yine de umutsuz değilim. Öncelikle beraatımı aksi halde tahliyemi talep ediyorum" dedi.