PKK üyeliğinden yargılanan İBB’li Şafak Duran davasında mütalaa verildi: Savcı 10 yıla kadar hapsini istedi

PKK Silahlı Terör Örgütü'nün Kuzey Irak'taki kampında görüntüleri ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. 16 Ocak 2022 tarihinde gözaltına alınan ve tutuklanan Duran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun hazırladığı iddianameyle, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Şafak Duran fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını ileri sürerek suçlamaları reddetmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şafak Duran hazır edildi. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, 2014 yılında 'Bu sene 2014'de PKK'ya katılan Şafak Duran Fen Edebiyat fakültesi öğrencisiydi. Şu an dönmüş kampüste dolaşıyor' şeklinde 155'e ihbar geldiğini belirtti.

KOD ADI: DİREN AMARA

Mütalaada, söz konusu fotoğrafların PKK silahlı terör örgütü kamplarında çekildiği hususunda bir kuşku bulunmadığı, sanık Duran'ın 10 Haziran 2014'de final sınavına girmesine karşı 11 Haziran 2014'de 2.final sınavına girmediği, 5 Haziran 2014'den sonra ise 3-4 aylık süre boyunca cep telefonu kullanmamasına makul bir açıklama getiremediği kaydedildi. Sanık Duran'ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, 2014 yılı yaz aylarında yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarak PKK'ya katıldığı, örgüte yeni katılanların aldığı eğitimden aldığı, örgütün içerisinde 'Diren Amara' kod adını kullandığı, PKK'ya organik olarak bağlı olduğu ve örgütün hiyerarşik yapısı içerinde yer alarak emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA YAPACAK

Açıklanan mütalaada sanık Duran'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanık Duran, açıklanan mütalaaya karşı yaptığı savunmasında mahkemeden savunma yapabilmek için süre talep ederek tahliyesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.