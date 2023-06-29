Cezaevleri “ıslah evlerine” dönüşecek

Meclis'in en yoğun çalışan komisyonlarından biri olan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun başına eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geldi. İnsan hakları konusunda yeni dönemin şifrelerini SABAH'a açıklayan Yanık, ceza ve infaz kuramlarından koşulların iyileştirilmesi konusunda yoğun talep aldıklarını belirterek, "Cezaevlerinin ıslah mekanları ve insanların iyilik üretmek üzerine kurdukları mekan olması önemli. Süreç takibini yaparken bunu gözetleyeceğiz" dedi. Yanık, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi raporunu utanç verici olarak tanımlayarak, "Türkiye'nin terörle mücadelesini hafife almak son tahlilde Avrupa'ya da zarar verecek" ifadesini kullandı. Yanık, şunları kaydetti:Meclisin en yoğun çalışan komisyonlarından biriyiz. Komisyonun oluşmuş çalışma sistematiği var. Tempoyu devam ettireceğiz. Vatandaşların bireysel başvuru yapabildiği komisyonlardan biriyiz. 5 Temmuz'da yapılacak toplantıda hem komisyonun geriye dönük çalışmalarını değerlendireceğiz, hem yapılacak çalışmalarımızı konuşacağız.En çok ceza ve infaz kuramlarından koşulların iyileştirilmesi ile ilgili talepler geliyor, bireysel birtakım istekler var. Ceza evlerinin suçun öğrenildiği değil, ıslah mekanları ve insanların iyilik üretmek üzerine kurdukları mekan olması önemli. Süreç takibini yaparken bunu gözetleyeceğiz.Utanç verici buluyorum, çünkü FETÖ'yü bir sosyal hareket olarak tanımlamak kabul edilemez. Sosyal hareket olmadığını objektif bakan görür ve değerlendirir. FETÖ yapılanmasının nasıl sinsi ve yıkıcı bir terör yapılanması olduğunu Avrupa çok iyi biliyor.Sığınmacı kardeşlerimizin kendi vatanlarında özgürlük ve refah içinde yaşamaları bizim nihai hedefimiz ancak bu şartlar sağlanıncaya kadar uyum içerisinde Türkiye toplumunun sağladığı güvenlikle yaşamaları bundan sonra da önemli.