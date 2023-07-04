CHP'de 'değişim' çağrısını başlatmıştı! İmamoğlu'ndan bir hamle daha: "İlginç bir gün olacak"

Edinilen bilgilere göre, manifestoda Seçim yenilgisinin sebeplerine parantez açılacak. CHP'den bazı isimlerden gelen değişim çağrılarının altı boş eleştirilerine karşılık, ''Neden değişim?'' sorusuna yanıtı verilecek. Ayrıca seçmenin de görüşleri sorulacak. Bunun için de bir "Değişime Davet" adında internet sitesi kurulacak. O internet sitesinde değişim ile ilgili görüş ve öneriler paylaşılacak.