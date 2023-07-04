FSM Köprüsü 35 yaşında

Boğaz'ın ikinci gerdanlığı olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 35 yıldır Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlıyor. Adını İstanbul'un fethini gerçekleştiren Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'ten alan köprü 3 Temmuz 1988'de açılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, sadece trafiği rahatlatmakla kalmadı, kentin ekonomisine ve çevre kirliliğinin önlenmesine de önemli bir katkı sağladı. Günlük ortalama 240 bin aracın geçtiği FSM Köprüsü, mesafeleri kısaltırken, karbon salımını da azaltıyor. Bakanlık olarak biz de projelerimizin bakım çalışmalarını ihtiyaçlar dahilinde 7 gün 24 saat esaslı sürdürüyoruz" diye konuştu.