İşte Cumhuriyet Gazetesi’ndeki büyük usulsüzlüğün perde arkası: CHP-İYİ Parti rüşvet skandalının neresinde? Operasyon haber karşılığında çikolata kutusunda para...

Türkiye, medya, siyaset ve reklam pazarı üçgeninde son yılların en büyük skandallarından birini yaşıyor. Usulsüzlük zincirinin başrollerinde ise CHP, İYİ Parti, Cumhuriyet Gazetesi ve Türkiye'nin en büyük e-ticaret firması yer alıyor. İşte detaylar...
Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti.
CHP'Lİ ENGİN ALTAY'DAN GİZLİCE BAŞVURU
E-ticaret düzenlemesinin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında "Namuslu, yerli, kaliteli ve tekellere savaş açan milli bir kanundur. Helal olsun Ticaret Bakanına" diyen dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın CHP Grubu adına AYM'ye gizlice başvurduğu öğrenilmişti.
CHP kaynaklarının da başvurudan haberdar olmadıkları belirtilirken, CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç da eleştirilere sessiz kalarak, Engin Altay'ı işaret etmişti.
İptal başvurusunun yapıldığı hafta grup nöbetçisinin Engin Altay olduğunu hatırlatan parti yöneticilerinin bu tavrı söz konusu e-ticaret firmasının Engin Altay ile bir görüşme yapıp yapmadığı sorularını akıllara getirmişti.
RÜŞVET ÇARKI NEREYE UZANACAK?
Yasaya karşı olan e-ticaret firmasının Cumhuriyet Gazetesi'ne yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği ortaya çıkmıştı. Yasayı CHP adına AYM'ye taşıyan Engin Altay İyi Parti aracılığıyla yasaya itiraz ettiklerini duyurmuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yasaya itiraz edilmesini istediği öğrenildi. Akşener'in Çin sermayeli e-ticaret firmasından ne gibi bir menfaat sağladığı da soruşturulurken, İYİ Parti'den de açıklama bekleniyor.
Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerinin aldığı 500 bin TL'lik rüşvetin yine aynı şirkete iade edilip edilmediğinin de soruşturulacağı, iade edilmediyse vergi kaçakçılığı noktasında da ayrı bir soruşturmanın açılacağı kaydediliyor.
ÇİKOLATA KUTUSUNDA 500 BİN TL: GÖREVDEN ALMALAR, İSTİFALAR...
Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları"na yönelik iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor.
Rüşvet skandalının ortaya çıkmasını isteyen Tuncay Mollavesioğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden alındığını söylemişti.
Öte yandan; Cumhuriyet Gazetesi İnternet sitesi Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi de istifa etmişti. Cumhuriyet Vakfı'nın 3 üyesi Vakfın Başkanı Alev Coşkun da dahil olmak üzere 3 isme istifa çağrısı yapmıştı.
BAKANLIK YERLİ FİRMALARI KORUMAK VE REKABETİ SAĞLAMAK ADINA SAVUNMA YAPACAK
Kamuoyunda e-Ticaret Kanunu olarak bilinen 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada, Ticaret Bakanlığı yetkilileri Anayasa Mahkemesinde (AYM) sözlü açıklama yapacak.
Yüksek Mahkeme, CHP'nin, 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruya ilişkin bakanlık ve ilgililerin sözlü açıklama yapmasını yarınki Genel Kurul gündemine aldı. Buna göre, Ticaret Bakanı ya da uygun bulunacak bakanlık yetkilileri ile diğer ilgililer, iptal istemine ilişkin Yüksek Mahkemede sözlü açıklamalarını yapacak.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sözlü açıklamaları dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.
İptali istenen maddeler arasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ile elektronik ticaret lisansına ilişkin hükümler de yer alıyor.