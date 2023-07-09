’Binali Yıldırım hayatını kaybetti’ şeklinde asılsız paylaşımlar yapıldı! İşte gerçekler...

RUTİN KONTROLLERİNİ YAPTIRDI

Edinilen bilgiye göre; Binali Yıldırım rutin kontrollerini gerçekleştirmek için doktoruna gitti. Yıldırım'a burada anjiyo işlemi yapıldı. Yıldırım, evinde istirahat ediyor. Yıldırım'ın bu sürede işlerini de takip ettiği bildiriliyor. Öte yandan Yıldırım'ın Azerbaycan'da geçirdiği kazadan sonra rutin kontrollere gittiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA SIK SIK YAPILAN DEZENFORMASYONLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bugün AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a yönelik yayılan gerçek dışı bilgi, daha önce birçok sanatçı, siyasi ve tanınmış kişi için de paylaşıldı. Sosyal medyadaki teyitsiz ve maksatlı paylaşımlar bilgi kirliliğini de beraberinde getiriyor.