’Binali Yıldırım hayatını kaybetti’ şeklinde asılsız paylaşımlar yapıldı! İşte gerçekler...

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın 'Hayatını kaybettiği'ne dair asılsız paylaşımlar yapıldı. Edinilen bilgiye göre; Yıldırım, rutin kontrollerini yaptırmak için doktora gitti, yapılan anjiyo işlemi sonrasıda evinde istirahat ederek çalışmalarını sürdürüyor.
'BİNALİ YILDIRIM HAYATINI KAYBETTİ' PAYLAŞIMLARI İLE DEZENFORMASYON YAPTILAR
Binali Yıldırım hakkında bu sabah sosyal medyada, 'Hayatını Kaybetti' şeklinde iddialar servis edildi. Maksatlı olduğu anlaşılan paylaşımlar sonrası gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
RUTİN KONTROLLERİNİ YAPTIRDI
Edinilen bilgiye göre; Binali Yıldırım rutin kontrollerini gerçekleştirmek için doktoruna gitti. Yıldırım'a burada anjiyo işlemi yapıldı. Yıldırım, evinde istirahat ediyor. Yıldırım'ın bu sürede işlerini de takip ettiği bildiriliyor. Öte yandan Yıldırım'ın Azerbaycan'da geçirdiği kazadan sonra rutin kontrollere gittiği öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA SIK SIK YAPILAN DEZENFORMASYONLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Bugün AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a yönelik yayılan gerçek dışı bilgi, daha önce birçok sanatçı, siyasi ve tanınmış kişi için de paylaşıldı. Sosyal medyadaki teyitsiz ve maksatlı paylaşımlar bilgi kirliliğini de beraberinde getiriyor.