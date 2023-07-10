İmamoğlu’ndan flaş hamle! Kılıçdaroğlu’na yakın isim görevden alındı

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM GÖREVDEN ALINDI

Ekrem İmamoğlu, bir dönem CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan, şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili olan Selçuk Sarıyar'ı görevden aldı.

Sözcü'nün haberine göre, İmamoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Sarıyar'a, "Hem il başkanlığı yarışı hem de İBB Başkanvekilliği partiye de belediye de zarar verir, o nedenle görevi bırakmanız daha doğru olacaktır" dediği belirtildi.