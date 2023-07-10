İmamoğlu’ndan flaş hamle! Kılıçdaroğlu’na yakın isim görevden alındı

Son dakika haberi... CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan yenilginin ardından başlayan 'değişim' krizi devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 'değişim' krizinde flaş bir gelişme daha yaşandı.
KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM GÖREVDEN ALINDI
Ekrem İmamoğlu, bir dönem CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan, şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili olan Selçuk Sarıyar'ı görevden aldı.
Sözcü'nün haberine göre, İmamoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Sarıyar'a, "Hem il başkanlığı yarışı hem de İBB Başkanvekilliği partiye de belediye de zarar verir, o nedenle görevi bırakmanız daha doğru olacaktır" dediği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği'nin yanı sıra İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği'nde divan üyesi ve dış ilişkiler komisyon üyesi görevlerinde bulunan Sarıyar, 2022 yılında İBB Başkanvekili olarak atanmıştı.SON DAKİKA: CHP'de iç savaş kızıştı! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kozlarını paylaşacak! İşte Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!