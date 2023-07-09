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Giriş Tarihi: 09.07.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 10:12

SON DAKİKA: CHP'de iç savaş kızıştı! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kozlarını paylaşacak! İşte

CHP'de seçim yenilgisi sonrası iç savaş çıktı. 'Oğlum gibi' dediği Ekrem İmamoğlu, 'Baba gibi' gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk bayrak açan oldu. Kılıçdaroğlu, MYK ve parti örgütleri hamlesi ile İmamoğlu'nu amacından uzaklaştırırken, İmamoğlu ise açtığı 'Değişim' sayfası ile karşı hamlesini yaptı. CHP Kurultayında önemli bir güç olan İstanbul İl Başkanlığı seçimi için de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında çekişme var. İmamoğlu, İl Başkanlığı yarışında destekleyeceği ismi belirledi. İşte Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaracak hamlenin detayları...

SON DAKİKA: CHP’de iç savaş kızıştı! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kozlarını paylaşacak! İşte

Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisinin ardından faturayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen ilk isim oldu. İmamoğlu, 'Değişim' talep ederken, Kılıçdaroğlu'ndan 'hayır' yanıtını aldı. Kılıçdaroğlu, MYK'yı kendine yakın isimlerden kurdu, parti örgütlerini de kendisine bağladı. Bu hamleler ile İmamoğlu'nun önüne seti çeken Kılıçdaroğlu, her fırsatta da İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'nda kalması gerektiğini belirtiyor. İmamoğlu ise, ekibinin belirlediği adımları kamuoyunu yanına alacak şekilde atıyor. 'Değişim' taleplerinin listelendiği bir platform İmamoğlu tarafından açılırken, İstanbul İl Başkanlığı yarışında da desteklenecek aday belli oldu.

SON DAKİKA: CHP’de iç savaş kızıştı! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kozlarını paylaşacak! İşte

'BABA-OĞUL' KAVGASI KIZIŞIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeniden Genel Başkan olması CHP'yi karıştırdı. Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diyerek ilk bayrak açan oldu. Yine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Ankara'ya yürüyor. Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Özgür Özel Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı. Partinin eski kurt siyasetçileri de Kılıçdaroğlu'nun karşısında.

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SON DAKİKA: CHP’de iç savaş kızıştı! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kozlarını paylaşacak! İşte

Ekrem İmamoğlu, net bir liderlik duruşu göstermezken, kamuoyu desteğini alacak şekilde açıklamalar ve hamleler yapıyor. Daha sakin kalan taraf olarak gözüken Kemal Kılıçdaroğlu ise, partinin içindeki aykırı sesleri tek tek ayıklıyor ve yerlerini yeni isimlerle doldurarak koltuğunu sağlamlaştırıyor.

SON DAKİKA: CHP’de iç savaş kızıştı! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kozlarını paylaşacak! İşte

Adeta CHP içinde 'Tek Adam'a dönüşen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nu tamamen kendine yakın isimlerden kurdu. Yine parti örgütleri de doğrudan Genel Başkan'a bağlandı. İmamoğlu'nun Kurultay'da Kılıçdaroğlu'na karşı yarışı kazanmasının çok zor olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA: CHP’de iç savaş kızıştı! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kozlarını paylaşacak! İşte

İmamoğlu da bu durumun farkında olsa gerek, sosyal medyadan oluşturduğu kamuoyu baskısı ile hareket ediyor. İBB Başkanı, 'Değişim' önerilerinin alındığı bir platform ile çalışmalarını hızlandırırken, ayrıca bir manifesto yayınlaması bekleniyor.

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