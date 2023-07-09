Giriş Tarihi: 09.07.2023 10:12
Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
10:12
SON DAKİKA: CHP'de iç savaş kızıştı! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kozlarını paylaşacak! İşte
CHP'de seçim yenilgisi sonrası iç savaş çıktı. 'Oğlum gibi' dediği Ekrem İmamoğlu, 'Baba gibi' gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk bayrak açan oldu. Kılıçdaroğlu, MYK ve parti örgütleri hamlesi ile İmamoğlu'nu amacından uzaklaştırırken, İmamoğlu ise açtığı 'Değişim' sayfası ile karşı hamlesini yaptı. CHP Kurultayında önemli bir güç olan İstanbul İl Başkanlığı seçimi için de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında çekişme var. İmamoğlu, İl Başkanlığı yarışında destekleyeceği ismi belirledi. İşte Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaracak hamlenin detayları...