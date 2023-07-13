SON DAKİKA: AYM’den E-ticaret kararı: Tamamı reddedildi

Geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine daha adil şekilde düzenlenmesi amacıyla hazırlanan yasa teklifi TBMM'de bütün partilerin desteğiyle kabul edilmişti. Daha sonra CHP'nin itirazı üzerine 'Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun' Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı.
OY ÇOKLUĞUYLA REDDİLDİ
Anayasa Mahkemesi, E-ticaret kanunun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davaya ilişkin yapılan başvuruyu bugün Genel Kurul gündemine alarak görüştü. Anayasa Mahkemesi, iptali istenen e-ticaret kanunun tüm maddelerini oy birliğiyle, bir maddeyi ise 14'e bir oy çokluğuyla reddetti.
NE OLMUŞTU?
CHP'nin önce 'evet' oyu verip sonra çark ettiği e-ticarette yerli firmaları korumayı ve rekabeti sağlamayı amaçlayan düzenlemede, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasayı AYM'ye taşımalarını sağlamıştı. Çikolata kutusunda Cumhuriyet Gazetesi'ne 500 bin TL vererek e-ticaret yasası aleyhine haberler yaptıran firmanın rekabete ve hukuka aykırı tavrı tepki çekerken, akıllara ise 'CHP ve İYİ Parti rüşvet skandalının neresinde?' sorusu gelmişti.