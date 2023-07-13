SON DAKİKA: AYM’den E-ticaret kararı: Tamamı reddedildi

OY ÇOKLUĞUYLA REDDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, E-ticaret kanunun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davaya ilişkin yapılan başvuruyu bugün Genel Kurul gündemine alarak görüştü. Anayasa Mahkemesi, iptali istenen e-ticaret kanunun tüm maddelerini oy birliğiyle, bir maddeyi ise 14'e bir oy çokluğuyla reddetti.