SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na 15 Temmuz göndermesi: Tankların arasından Bay Bay Kemal’i aldılar

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: TANKLARIN ARASINDAN SIYRILIP GİTTİĞİNİ BİLİYORSUNUZ

Atatürk Havalimanı'nda saat 23.15'te havalimanına gelen Bay Bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz. FETÖ'cüler tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine götürdüler. Bunlar korkaktır, bunlar pısırıktır, bunlardan bir şey olmaz. 15 Temmuz kalkışmasının asıl muhatabı milletti. Ülkemiz topyekün bir işgal girişimine maruz kaldı. Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz bombalandı. TBMM, MİT, Özel Harekat Başkanlığı ve diğer birimlerimiz çok ağır saldırıya uğradı.

Birileri Kandil'den destek alıyor. Ne diyorlar: Biz Bay Bay Kemal'in yanındayız. Biz milletimizle yan yanayız onlar Kandil'le. İşte aramızdaki fark bu. NATO Zirvesinde FETÖ ile birlikte diğer terör örgütlerine karşı tavizsiz duruşumuzu bir kez daha ilan ettik.