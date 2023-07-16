PKK’ya ağır darbe

PKK/KCK-PYD/YPG Münbiç İstihbarat yapılanması sorumlusu Heysem Abu Dahham kod adlı Heysem Cuma, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından etkisiz hale getirildi.PKK/KCK-PYD/YPG Münbiç İstihbarat yapılanması içerisinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, güncel olarak Fırat Kalkanı Harekât Alanı (FKHA) başta olmak üzere harekât bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme ve unsur aktarımından sorumlu olan PKK/KCK-PYD/ YPG unsuru Heysem Abu Dahham kod adlı Heysem Cuma, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla 9 Temmuz'da Münbiç'te etkisiz hale getirildi.MİT, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından FKHA/ Cerablus'ta 2019 yılında üçü motor, ikisi otomobille gerçekleştirilen bombalı saldırıların, ayrıca 28 Nisan 2020'de Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen ve 11'i çocuk olmak üzere 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin ise yaralandığı saldırının sorumlusu olan Heysem Cuma isimli teröristi uzun zamandır takip ediyordu.Terör eylemlerini gerçekleştirmek üzere çoğunlukla harekât bölgelerine ait sınır hattında bulunduğu bilinen teröristin, bir süre önce Münbiç şehir merkezine geldiği istihbaratını alan MİT, operasyon için düğmeye bastı.MİT'e bağlı saha ekipleri tarafından Münbiç şehir merkezinde bizzat yürütülen operasyonla Heysem Cuma, 9 Temmuz'da aracının içerisinde etkisiz hale getirildi.