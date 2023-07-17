Otobüste "Çarşafın bana değmesin, tiksiniyorum" diyen kadına yolculardan tepki: Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor

Bursa'da toplu taşımaya binen bir kadının, "Çarşafın bana temas ediyor, tiksiniyorum" diyerek çarşaflı bir kadını hedef aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Otobüste bulunan diğer yolcular bu duruma sessiz kalmazken, gerici kadın tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kaldı.

"ÇIPLAK OLUNCA SESİNİZ ÇIKMIYOR"

Görüntülerde vatandaşların, "Saygı duyacaksın, özür dile. O kadar tiksiniyorsan otobüse binme, taksiye bin git. Çıplak olunca sesiniz çıkmıyor." sözleri dikkatlerden kaçmadı.