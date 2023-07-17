Video Yaşam Otobüste "Çarşafın bana değmesin, tiksiniyorum" diyen kadına yolculardan tepki: "Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor" | Video
Otobüste

Otobüste "Çarşafın bana değmesin, tiksiniyorum" diyen kadına yolculardan tepki: "Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor" | Video

17.07.2023 | 14:13

Bursa’da toplu taşımaya binen çarşaflı bir kadın, başka bir kadının "Çarşafın bana temas ediyor, tiksiniyorum" şeklinde hakaretine maruz kaldı. Diğer yolcular ise hakaret eden kadına tepki göstererek özür diletti. Görüntülerde vatandaşların, "Saygı duyacaksın, özür dile. O kadar tiksiniyorsan otobüse binme, taksiye bin git. Çıplak olunca sesiniz çıkmıyor." sözleri dikkatlerden kaçmadı.

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