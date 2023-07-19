İzmirli 31 Temmuz sabahı kabusa uyanacak... Metro ve tramvayda grev başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen 10'uncu dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taraflar dün yeniden bir araya geldi.
İZELMAN'A VERİLEN ZAM ORANI METRO A.Ş ÇALIŞANLARINA DA TEKLİF EDİLDİ
İzmir Metro Genel Müdürlüğü'ndeki toplantıda kalan parasal ağırlıklı 11 madde ele alındı. SODEM-SEN yönetimi yeni bir zam teklifi sundu ancak bu talep sendika tarafından kabul edilmedi. Edinilen bilgilere göre İZELMAN işçilerine verilen zam oranı Demiryol İş Sendikasına da teklif edildi. Görüşme sonrası işçilere açıklama yapan Şube Başkanı Hamdullah Giral 31 Temmuz'a kadar beklentilerini karşılayacak yeni bir teklif gelmezse greve çıkacaklarını duyurdu.
METRO EMEKÇİSİNİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ
Giral işçilere şunları söyledi: "SODEM-SEN'in verdiği teklif taleplerimizi karşılamadığı için kabul etmedik. Onlara "Metro emekçisini enflasyona ezdirmeyin. Her zaman söyledik; 'Eğer enflasyona gelen zam asgari ücretin üstünde olursa onu istiyoruz.' Dedik. Uzanan her eli tutacağımızı söyledik. 31 Temmuz sabah saat 5 itibariyle grevdeyiz arkadaşlar. Haklı taleplerimizi alana kadar grevdeyiz. Ya hak ettiğimizi verin yoksa metro ve tramvay durur. Yeni bir talep gelirse görüşmeye hazırız"
SENDİKA NE TALEP EDİYOR?
Sendika kök ücretlerde istediği artışın yanı sıra sonraki altı aylarda enflasyon artı yüzde 5 refah payı zam, ikramiyelerin 112 günden 125 güne çıkarılmasını talep ediyor. Sözleşmede ilk defa raylı sistem ikramiyesi, kıyafet yardımı, bayram harçlığı, taşınma yardımı, yeraltı tazminatı gibi taleplerde yer aldı.