İzmirli 31 Temmuz sabahı kabusa uyanacak... Metro ve tramvayda grev başlıyor

METRO EMEKÇİSİNİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ

Giral işçilere şunları söyledi: "SODEM-SEN'in verdiği teklif taleplerimizi karşılamadığı için kabul etmedik. Onlara "Metro emekçisini enflasyona ezdirmeyin. Her zaman söyledik; 'Eğer enflasyona gelen zam asgari ücretin üstünde olursa onu istiyoruz.' Dedik. Uzanan her eli tutacağımızı söyledik. 31 Temmuz sabah saat 5 itibariyle grevdeyiz arkadaşlar. Haklı taleplerimizi alana kadar grevdeyiz. Ya hak ettiğimizi verin yoksa metro ve tramvay durur. Yeni bir talep gelirse görüşmeye hazırız"