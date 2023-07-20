BAE ile 50.7 milyar dolarlık anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunu Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından gittiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti ile tamamladı. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Al Nahyan, El Vatan Sarayı'nda heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.Toplantıların ardından Başkan Erdoğan ve al Nahyan nezaretinde toplam değeri 50.7 milyar dolarlık 13 anlaşmaya imza atıldı. BAE ile, enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata vardı.Söz konusu Ortak Mutabakat'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldı. Başkan Erdoğan, BAE ile imzalanan ortak mutabakat metnine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz."Al Nahyan da Türkiye ile ikili ilişkilerin çok daha iyi bir şekilde gelişeceğine inançlarının tam olduğunu belirterek "Türkiye'yi özellikle ticaret, teknoloji, enerji, güvenlik ve gıda konusunda ana partner olarak kabul ediyoruz" dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmalar BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor. BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız" ifadelerini kullandı.Türkiyeile BAE arasında şu anlaşmalara imza atıldı:1-Suçluların iadesine dair antlaşma.2-Cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşmaya dair antlaşma.3-Hukuki ve ticari konularda adli yardımlaşmaya dair antlaşma 4-Savunma Sanayii işbirliği mutabakat muhtırası.5-Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Abu Dabi Yatırım Ofisi arasında mutabakat zaptı.6-Ticaret Bakanlığı ile BAE Ekonomi Bakanlığı arasında Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) kurulmasına ilişkin ortak deklarasyon.7-Uluslararası Yatırımcılar Konseyi arasında mutabakat.8-Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) arasında mutabakat zaptı.9-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı arasında dijital dönüşüm alanında işbirliği mutabakat zaptı.10-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BAE Uzay Ajansı arasında ticari amaçlarla müşterek fırlatma aracı kabiliyetleri geliştirmeye ilişkin mutabakat zaptı.11- Enerji ve Tabii Kaynaklara ilişkin stratejik ortaklık çerçeve anlaşması.12-Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşma.13-Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) arasında mutabakat zaptı.BaşkanErdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan'a Togg hediye etti. El Vatan Sarayı içerisine getirilen Togg'u bir süre inceleyen iki lider, aracın önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan ve Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı "COP28" için hazırlanan bilekliği takarak birlikte poz verdi. Zayed al Nahyan, Erdoğan'ı ayrıca zirveye davet etti. Başkan Erdoğan'a, Nahyan tarafından Devlet Nişanı da takdim edildi.BaşkanErdoğan ve Zayed al Nahyan baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından El Vatan Sarayı'ndan Erdoğan'ın hediye ettiği "Pamukkale beyazı" renkteki Togg ile ayrıldı. Togg'un sürücü koltuğuna oturan Al Nahyan, Erdoğan ile Abu Dabi'nin ünlü Corniche Caddesi'nde bir süre tur attı. Erdoğan'ı konakladığı otele getiren Al Nahyan, otelden de Togg ile ayrıldı. Erdoğan ve Nahyan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.