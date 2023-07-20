Milas’taki su kesintileri vatandaşı çıldırttı

Muğla'nın Milas ilçesinde su kaynaklarının bulunduğu mevkiinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle merkez mahallelere su temini yapılamadı. Bir haftadır su kesintilerinden mağdur olduklarını belirten Milaslılar, duruma isyan etti. Susuzluktan kırılan vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

1 HAFTADIR SULAR YOK!

Şikayetlerini sosyal medyadan dile getiren vatandaşlar, "Sayın MUSKİ yöneticileri asli göreviniz olan vatandaşa su temin etmektir. Fatura zamanı 1 gün geçti mi hemen mesaj göndermeyi unutmuyorsunuz. Gecikme faizini hemen uygulamaya başlıyorsunuz. Sizlerin görevi personellerinize mobing yapmak değil, işçilerin sendika seçimlerine müdahale etmek değil, işçilerin aşıyla işiyle uğramak değildir. Lütfen vatandaşa su temin edin. Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı sayın Osman Gürün, Milas ve mahallelerinde yaklaşık 1 haftadır sular yok! Gereksiz ve salla pati açıklamalarla halkın sorunları çözülmüyor. Elektrik yokmuş, arıza varmış vs. ile milletin sorunlarını çözemezsiniz. Var sayalım elektrik yok. Güneş panelleri kurun seyyar jeneratörler kurun. Bunlar çok zor şeyler değil! Bugün Adm Elektrik'ten dolayı oldu diyorsunuz peki kalan 6 gün ne için kesildi" ifadelerini kullandı.

ENERJİ VERİLİNCE SU DA VERİLECEK

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milas ilçe merkezimizin su kaynaklarının bulunduğu Dımdım mevkiinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle Milas merkezine su temini sağlanamamaktadır. Depo seviyelerimiz tükenme noktasına gelinceye kadar su teminimiz sürdürülmüştür. Ancak elektrik dağıtım şirketince halen enerji verilemediği için Milas merkez mahallerimizde maalesef su kesintisi meydana gelecektir. Elektrik dağıtım şirketi halen çalışmalarına devam etmekte olup enerji verilmesini müteakip su ikmaline başlanacaktır"

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