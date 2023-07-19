Datça’da su ve elektrik kesintisi rezaleti: Vatandaş sokağa döküldü!

HALK PERİŞAN

Elektriği ve suyu kesilen vatandaşlar, duruma isyan etti. Susuzluktan kırılan ve elektriksizliğe mahkum edilen vatandaşlar, sokaklara çıkarak protesto etmeye başladı. Yetkilileri göreve çağıran vatandaşlar, "Datça'da saatlerdir su sıkıntısı çekiyoruz, elektrikten bahsetmiyorum bile. Resmen karanlığa gömüldük. Telefonlar çekmiyor. Neyse ki evde yemek var, yemek de bulamayız. İşletmelerde bir tane jeneratör yok. İşletmeler de dahil halk da tatilciler de mahvoldu. Değerli Datçalılar, uzak diyarlardan tatile gelmiş değerli yurttaşlarımız. İki gündür bir elektrik eziyeti sarmalının içinde debelenip duruyoruz. Bir tarafa geliyor sonra başka bir yer kesiliyor. Neden böyle oluyor diye sorarsanız cevap verecek muhatap yok. Su için MUSKİ' de çaresiz. Bütün kuyulardaki suların depolara ikmali enerjiye bağlı. Bu durumda su da yok. Alışveriş yapsanız ödeme cihazlarında internet yok. Buzdolaplarında dondurma, balık gibi ürünlerin çaresizliği büyük. Temizlik, hijyen, duş, tuvalet işi sinir. ATM 'erden para çekmeye kalksanız iletişim yok. Evdeki hastalarımız çaresiz. Düğün dernek yapacaklar düşünceli. Turizm işletmeleri, esnaf perişan. Kayıt dışı enerji tüketimi, plansızlık, kurumlar arası koordinasyonsuzluk, sistemsizlik. Stratejik kaynakların özelleştirilmesine kadar her şeyin çivisi çıkmış" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA GELDİ

Elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, "Bölgemizde mevsim normallerinin ve uzun yıllar ortalamalarının üzerinde yüksek hava sıcaklığı yaşanmaktadır. Bu dönemde özellikle eş zamanlı klima kullanımına bağlı olarak elektrik tüketiminde çok hızlı artışlar oluşmaktadır. Bu tur olağan dışı ve dönemsel yüklenmelerin elektrik sisteminde hat ve trafolarda zorlanmalar oluşturmaması bakımından ilave tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede, hatlarda iyileştirme ve güçlendirmeler yapılmış, takviye ekip ve ekipman konusunda hazırlıklar yapılmış, yeterli sayıda mobil trafo ve mobil jeneratörler hazır duruma getirilmiştir. Enerji sürekliliğinin sağlanabilmesi özellikle yüksek enerji tüketen cihazların verimli bir şekilde çalıştırılmasına özen gösterilmesini rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

ÜÇ GÜN SONRA SU VERILDİ

Datça'da halkı çıldırtan elektrik ve su 3 gün sonra kısmi olarak çözüldü. Jeneratör takviyesi yapılan su kuyularından kente su verilmeye başlandı.