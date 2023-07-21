Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a ihanet: 50 günde 200 toplantı...
Giriş Tarihi: 21.7.2023 22:17

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a ihanet: 50 günde 200 toplantı...

Cumhurbaşkanı olma hayaliyle çıktığı yolda, 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı' rolü biçilen Ekrem İmamoğlu, 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları hezimet sonrası şimdi de CHP Genel Başkanı olma mücadelesi veriyor. Siyasi kariyer inşası uğruna 'Belediye Başkanlığı' görevini unutan İmamoğlu hakkında dikkat çeken detayı Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu canlı yayında açıkladı. Tevfik Göksu, "İBB Başkanı, İstanbul için hayati konusu deprem konusu mecliste görüşülürken meclise gelmiyor, CHP Genel Başkanlığı için 50 günde 200 toplantı planlayıp yapıyor." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul’a ihanet: 50 günde 200 toplantı...

CHP'de koltuk savaşı kızışmaya devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı olma hayali için İstanbul'u ihmal etmeye devam ediyor.

İstanbul'a Belediye Başkanı olarak seçildiği günden bu yana, İstanbul'a hizmet yerine kişisel PR ve siyasi kariyer inşasını düşünen Ekrem İmamoğlu ile ilgili Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tevfik Göksu, "İstanbul'da yaklaşık 5 yıla yaklaşıyor, İBB Başkanı'nın görev süresi... 5 yıllık süre içerisine baktığınızda, mesela ilk 2 yıl İBB Başkanı'nın 2 yılı nasıl geçti diye bir analiz yapacak olsak... Ne ile geçti; algı, manipülasyon... Ne dedi? Makam araçlarından bahsetti, sergiler açtı kendisi gelemedi. O kadar ileri gitti ki 'Fazilet Durağı' denilen bir yalanla İstanbulluları karşı karşıya getirdi." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a ihanet: 50 günde 200 toplantı... | Video

"BAŞARISIZLIĞIN HESABINI VERMEDEN KAÇMAK İSTİYOR"

Göksu, "Son 2 yıl nasıl geçti. Cumhurbaşkanı olma hayaliyle geçti. Son 1 yılı nasıl geçiyor? CHP Genel Başkanı olma hayaliyle geçiyor... Sonra; son 1 yıl neyle geçiyor. CHP Genel Başkanı olma hayaliyle, peki soruyorum size şu süreçte İstanbul nerede? İstanbul diye bir gündemi yoktur. Şu an hepimizin gördüğü İBB Başkanı, İstanbullulara başarısızlığın hesabını vermeden kaçmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"50 GÜNDE 200 TOPLANTI"

Göksu, "İBB Başkanı, İstanbul için hayati konu deprem konusu mecliste görüşülürken meclise gelmiyor, CHP Genel Başkanlığı için 50 günde 200 toplantı planlayıp yapıyor." diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a ihanet: 50 günde 200 toplantı...
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