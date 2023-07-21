Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul’a ihanet: 50 günde 200 toplantı...

Tevfik Göksu, "İstanbul'da yaklaşık 5 yıla yaklaşıyor, İBB Başkanı'nın görev süresi... 5 yıllık süre içerisine baktığınızda, mesela ilk 2 yıl İBB Başkanı'nın 2 yılı nasıl geçti diye bir analiz yapacak olsak... Ne ile geçti; algı, manipülasyon... Ne dedi? Makam araçlarından bahsetti, sergiler açtı kendisi gelemedi. O kadar ileri gitti ki 'Fazilet Durağı' denilen bir yalanla İstanbulluları karşı karşıya getirdi." dedi.

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"BAŞARISIZLIĞIN HESABINI VERMEDEN KAÇMAK İSTİYOR"

Göksu, "Son 2 yıl nasıl geçti. Cumhurbaşkanı olma hayaliyle geçti. Son 1 yılı nasıl geçiyor? CHP Genel Başkanı olma hayaliyle geçiyor... Sonra; son 1 yıl neyle geçiyor. CHP Genel Başkanı olma hayaliyle, peki soruyorum size şu süreçte İstanbul nerede? İstanbul diye bir gündemi yoktur. Şu an hepimizin gördüğü İBB Başkanı, İstanbullulara başarısızlığın hesabını vermeden kaçmak istiyor." ifadelerini kullandı.