Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a ihanet: 50 günde 200 toplantı... | Video
Cumhurbaşkanı olma hayaliyle çıktığı yolda, 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı' rolü biçilen Ekrem İmamoğlu, 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları hezimet sonrası şimdi de CHP Genel Başkanı olma mücadelesi veriyor. Siyasi kariyer inşası uğruna 'Belediye Başkanlığı' görevini unutan İmamoğlu hakkında dikkat çeken detayı Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili canlı yayında açıkladı. Tevfik Göksu, "İBB Başkanı, İstanbul için hayati konusu deprem konusu mecliste görüşülürken meclise gelmiyor, CHP Genel Başkanlığı için 50 günde 200 toplantı planlayıp yapıyor." ifadelerini kullandı.
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