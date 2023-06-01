Ekrem İmamoğlu deprem paralarını yandaşa aktarmış! Tevfik Göksu rakamlarla açıkladı: Reklam için 908 milyon harcandı

"İBB BORÇLANAMAZ HALE GELDİ"

İBB'nin tarihinde ilk kez borçlanamaz hale geldiğini kaydeden Göksu, "Artık müteahhitlere borçlarını ödeyemediği için, müteahhitler tarafından arsaları haciz ve ipotek yoluyla satılır belediye haline geldi. Teslim ettiğimizde 23 milyar borç 103 milyar oldu. İmamoğlu, İstanbul'u terk ederken 155 milyar lira borçla teslim edecek" dedi.

Tevfik Göksu: İmamoğlu deprem için 63,5 milyon, reklam için 908 milyon TL harcadı | Video

REKLAMA 908 MİLYON TL HARCADI

2022 yılına ait çarpıcı istatistikleri kamuoyu ile paylaşan Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:

"Yıl 2022. İBB'nin deprem için harcadığı rakam 63.5 milyon TL. Kendisi için harcadığı reklam parası ise 908 milyon TL. 908 milyon TL bizim tespit edebildiklerimiz. Bunlar resmi rakamlar."