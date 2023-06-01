Ekrem İmamoğlu deprem paralarını yandaşa aktarmış! Tevfik Göksu rakamlarla açıkladı: Reklam için 908 milyon harcandı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayın programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bilgiler aktardı. Rakamlarla gerçekleri tek tek açıklayan Göksu, İmamoğlu'nun İstanbul'un en önemli sorunu olarak görülen deprem için kenti dayanıklı hale getirmek yerine bütçeyi reklam giderlerine aktarıldığıni dile getirdi.
"İBB BORÇLANAMAZ HALE GELDİ"
İBB'nin tarihinde ilk kez borçlanamaz hale geldiğini kaydeden Göksu, "Artık müteahhitlere borçlarını ödeyemediği için, müteahhitler tarafından arsaları haciz ve ipotek yoluyla satılır belediye haline geldi. Teslim ettiğimizde 23 milyar borç 103 milyar oldu. İmamoğlu, İstanbul'u terk ederken 155 milyar lira borçla teslim edecek" dedi.
Tevfik Göksu: İmamoğlu deprem için 63,5 milyon, reklam için 908 milyon TL harcadı | Video
REKLAMA 908 MİLYON TL HARCADI
2022 yılına ait çarpıcı istatistikleri kamuoyu ile paylaşan Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:
"Yıl 2022. İBB'nin deprem için harcadığı rakam 63.5 milyon TL. Kendisi için harcadığı reklam parası ise 908 milyon TL. 908 milyon TL bizim tespit edebildiklerimiz. Bunlar resmi rakamlar."
KENTİ DEPREME HAZIRLAMAK YERİNE YANDAŞA PARA AKTARDILAR
Ekrem İmamoğlu'nun reklam harcalamarının önemli bir kısmını yandaş Halk Tv, Tele 1, KRT gibi kanallara ve kimse tarafından okunmayan, satmayan Yeniçağ, Cumhuriyet gibi gazetelere aktarıldığı iddia edildi. Ayrıca, reklam harcalamarı içinde terör örgütlerine karşı şefkatli yaklaşan Birgün gazetesi ve sosyal medyada İmamoğlu'nun PR'ını yapan trollere de bütçe ayrıldığı öne sürüldü.
ARIZALANAN METROLAR İSTANBULLULARI MAĞDUR EDİYOR
Öte yandan İstanbul'da sık sık arızalan metro, metrobüs gibi toplu ulaşım araçları kentte yaşayan vatandaşları çileden çıkarmış durumda. Hergün yüzlerce vatandaş, arızalanan araçlar nedeniyle saatlerce yolda kalıyor. Bugün de Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Yamanevler durağına kadar yapıldı. İBB ekipleri vatandaşlara İETT otobüsleri tahsis edileceğini belirtse de yüzlerce kişi mağdur oldu.