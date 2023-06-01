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Haberler Yaşam Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Vatandaş isyan etti: Herkese duyuracağım bunu…
Giriş Tarihi: 01.06.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 09:46

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Vatandaş isyan etti: Herkese duyuracağım bunu…

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferlerde dolayı yoğunluk meydana geldi. Sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında İETT otobüsleri ücretsiz hizmet verirken, vatandaşlar otobüsler dolu geldiği için binmekte güçlük çekti. Çekmeköy-Üsküdar metrosundaki teknik bir arıza nedeniyle isyan eden bir vatandaş, "Buraya onlarca otobüs gerekiyor. Çünkü burada çok fazla insan var. Herkese duyuracağım bunu." diyerek tepki gösterdi.

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Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Vatandaş isyan etti: Herkese duyuracağım bunu…

Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza dolayısıyla bazı duraklarda seferler saat 06.15'ten beri yapılamıyor. Seferler, Çekmeköy-Yamanevler durağı arasında gerçekleştiriliyor.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Vatandaş isyan etti: Herkese duyuracağım bunu…

OTOBÜSLER DOLDU TAŞTI!

Seferlerin yapılamaması nedeniyle metronun Yamanevler durağında inen yolcular yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, otobüsler dolu geldiği için binmekte güçlük çekti.

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Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Vatandaş isyan etti: Herkese duyuracağım bunu…

Çakmak metrosunun girişindeki otobüs durağında da yoğunluk yaşanıyor. İşe geç kalan vatandaşlar, kapasitesinin üzerinde yolcu alan otobüslerde yer bulmaya çalışıyor.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Vatandaş isyan etti: Herkese duyuracağım bunu…

Çekmeköy metro durağındaki görevliler, teknik arıza yüzünden seferlerin bazı duraklarda yapılamadığına ilişkin vatandaşlara bilgi veriyor.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza yaptı, vatandaş isyan etti: "Buraya onlarca otobüs gerekiyor" | Video

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Vatandaş isyan etti: Herkese duyuracağım bunu…

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği bildirildi.

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