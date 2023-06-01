Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza! Vatandaş isyan etti: "Buraya onlarca otobüs gerekiyor" | Video

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferlerde dolayı yoğunluk meydana geldi. Sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında İETT otobüsleri ücretsiz hizmet verirken, vatandaşlar otobüsler dolu geldiği için binmekte güçlük çekti. Çekmeköy-Üsküdar metrosundaki teknik bir arıza nedeniyle isyan eden bir vatandaş, "Buraya onlarca otobüs gerekiyor. Çünkü burada çok fazla insan var. Herkese duyuracağım bunu." diyerek tepki gösterdi.