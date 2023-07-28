Son dakika: Alandan apar topar kovuldular! CHP’lilere Muğla’da protesto şoku

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri, Muğla'nın Milas ilçesindeki termik santralin, bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için yapılan çalışmalarını protesto eden grupla görüşmek için Akbelen'e geldi. Burada köylüler ve çevrecilerle görüşen Kılıçdaroğlu, ağaç kesimine karşı desteğini belirtti. Daha sonra bölgeden ayrılmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun, kesim alanına gitmemesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, kesim alanına giderek bir süre alanda incelemelerde bulundu. Daha sonra geri dönen Kılıçdaroğlu, arabaya binip bölgeden ayrılmak üzereyken, çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Çevreciler, Kılıçdaroğlu'na karşı, "Arabaya değil fabrikaya" şeklinde slogan attı.

TANAL'A "İYİ Kİ İKTİDAR OLMADINIZ" TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanına gelen Mahmut Tanal, eylemciler tarafından protesto edildi.

Tanal, kendisine "İyi ki iktidar olamadınız" diyen kadına "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AK Parti'nin provokatörüsün" yanıtını verdi.

Tanal'ın ardından CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır da vatandaşlarla tartışmaya girdi. Bir kadına karşı karşı sert tavrı dikkat çeken Başarır, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Alandan kovdular

Tanal'a "Bizim sayemizde kazanacaktınız iyi ki kazanmadınız." sözleriyle cevap veren kadın, "AK Parti'nin provokatörüsün" ithamıyla karşılaştı.

Alandakiler tarafından yuhalanan Tanal, "Hadi çık alandan" denilerek bölgeden kovuldu.