CHP'li Mustafa Sarıgül Akbelen'de protestocu bir kadını sürüklemeye çalıştı | VİDEO HABER

CHP milletvekili Mustafa Sarıgül, Akbelen'de Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren bir eylemciyi kolundan tutarak sürüklemeye çalıştı. Eylemciler, "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi, çekemezsin kolunu" sözleriyle Mustafa Sarıgül'e tepki gösterdi.