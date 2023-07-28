CHP'li Mustafa Sarıgül Akbelen'de protestocu bir kadını sürüklemeye çalıştı | VİDEO HABER
CHP milletvekili Mustafa Sarıgül, Akbelen'de Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren bir eylemciyi kolundan tutarak sürüklemeye çalıştı. Eylemciler, "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi, çekemezsin kolunu" sözleriyle Mustafa Sarıgül'e tepki gösterdi.
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