Son Dakika: Alandan apar topar kovuldular! CHP'lilere Muğla'da protesto şoku | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla’nın Milas ilçesindeki termik santralin bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için yapılan çalışmaların yapıldığı Akbelen Ormanı'na geldi. Bölgeden ayrılmak isteyen Kılıçdaroğlu’nun, kesim alanına gitmemesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Öte yandan; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanına gelen Mahmut Tanal, eylemciler tarafından protesto edildi.