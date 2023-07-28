Video Haber Son Dakika: Alandan apar topar kovuldular! CHP'lilere Muğla'da protesto şoku | Video
Son Dakika: Alandan apar topar kovuldular! CHP'lilere Muğla'da protesto şoku | Video

Son Dakika: Alandan apar topar kovuldular! CHP'lilere Muğla'da protesto şoku | Video

28.07.2023 | 16:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla’nın Milas ilçesindeki termik santralin bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için yapılan çalışmaların yapıldığı Akbelen Ormanı'na geldi. Bölgeden ayrılmak isteyen Kılıçdaroğlu’nun, kesim alanına gitmemesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Öte yandan; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanına gelen Mahmut Tanal, eylemciler tarafından protesto edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Alandan apar topar kovuldular! CHP’lilere Muğla’da protesto şoku | Video 01:34
Son Dakika: Alandan apar topar kovuldular! CHP'lilere Muğla'da protesto şoku | Video 28.07.2023 | 16:20
Başkan Erdoğan’dan aşure günü mesajı | Video 00:35
Başkan Erdoğan'dan aşure günü mesajı | Video 28.07.2023 | 15:29
Burhanettin Duran | CHP’nin krizi iktidarın konforu mu? 04:39
Burhanettin Duran | CHP'nin krizi iktidarın konforu mu? 28.07.2023 | 15:17
Hilal Kaplan | Hiç kimse seninle kıyaslanamaz 03:06
Hilal Kaplan | Hiç kimse seninle kıyaslanamaz 28.07.2023 | 15:15
Melih Altınok | Umarım CHP bölünmez 04:14
Melih Altınok | Umarım CHP bölünmez 28.07.2023 | 15:13
SON DAKİKA: İDEF sektöre damga vurdu! Başkan Erdoğan açıkladı: Yıl sonu hedefimiz 6 milyar dolar | Video 21:54
SON DAKİKA: "İDEF sektöre damga vurdu!" Başkan Erdoğan açıkladı: "Yıl sonu hedefimiz 6 milyar dolar" | Video 28.07.2023 | 15:00
İDEF fuarında sergilenen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA göz doldurdu | Video 05:08
İDEF fuarında sergilenen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA göz doldurdu | Video 28.07.2023 | 14:42
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş farkı ödemesi bugün hesaplarda | Video 01:33
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş farkı ödemesi bugün hesaplarda | Video 28.07.2023 | 14:23
PKK/KCK-YBŞ’nin sözde Irak/Sincar eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video 00:15
PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Irak/Sincar eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video 28.07.2023 | 10:18
Yunanistan’da mühimmat deposunda patlama | Video 00:29
Yunanistan’da mühimmat deposunda patlama | Video 27.07.2023 | 21:34
Emeklilerin maaş zam farkı ödemesi yarın | Video 01:16
Emeklilerin maaş zam farkı ödemesi yarın | Video 27.07.2023 | 19:04
Haşmet Babaoğlu | Gerçekler de yanıyor! 02:47
Haşmet Babaoğlu | Gerçekler de yanıyor! 27.07.2023 | 17:09
Mahmut Övür | HÜDA PAR’a saldırı bir ’uyarı’ mı? 03:44
Mahmut Övür | HÜDA PAR'a saldırı bir 'uyarı' mı? 27.07.2023 | 17:07
Salih Tuna | Belgeyi sen göstereceksin kardeşim 03:29
Salih Tuna | Belgeyi sen göstereceksin kardeşim 27.07.2023 | 17:05
Okan Müderrisoğlu | İki Bakan... İki Portre... 04:51
Okan Müderrisoğlu | İki Bakan... İki Portre... 27.07.2023 | 17:02
YKS’de tercih süreci başladı! Tercihler nasıl yapılmalı? | Video 04:18
YKS'de tercih süreci başladı! Tercihler nasıl yapılmalı? | Video 27.07.2023 | 15:51
Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor! Süreç nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar... | Video 02:22
Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor! Süreç nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar... | Video 27.07.2023 | 15:48
Dünyayı bekleyen felaket! İklim dengesini sağlayan ’Gulfstream’ çökecek mi, çökerse neler yaşanacak? | Video 10:32
Dünyayı bekleyen felaket! İklim dengesini sağlayan 'Gulfstream' çökecek mi, çökerse neler yaşanacak? | Video 27.07.2023 | 15:42
Koalisyon ortaklarından Kılıçdaroğlu’na gizli protokol tepkisi: Siyasi ve ahlaki değeri yoktur | Video 02:10
Koalisyon ortaklarından Kılıçdaroğlu’na gizli protokol tepkisi: "Siyasi ve ahlaki değeri yoktur" | Video 27.07.2023 | 15:24
Ruşen Çakır’dan CHP itirafı: Para alan kişiler gazeteciyse, ben değilim dedi, sonra kabul etti: Biz de aldık | Video 01:32
Ruşen Çakır'dan CHP itirafı: "Para alan kişiler gazeteciyse, ben değilim" dedi, sonra kabul etti: "Biz de aldık" | Video 27.07.2023 | 15:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA