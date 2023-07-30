Son dakika | CHP’li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu: Akbelen provokasyonu sonrası Jandarma harekete geçti

JANDARMAYA HAKARET EDİP KOVALADI

Bugün de parti adına provokasyonları sürdüren isim CHP'liler Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oldu. Tanal, bölgede kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı.

Jandarma astsubayının, "İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?" sözlerine öfkelenen Tanal, "Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin" diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı. Jandarmanın elindeki belgeyi almaya çalışan Tanal, bölgeden uzaklaşan personeli 'eşkıya' olarak niteledi ve kovalayarak yakalamaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

CHP'li Mahmut Tanal'dan yeni skandal: Akbelen'de provokasyonun dozunu artırdı! Jandarmaya önce hakaret etti sonra kovaladı | VİDEOHABER

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevini yapan jandarma personelini "eşkıya" diyerek kovalayan CHP'li Mahmut Tanal'a tepki gösterildi. Açıklamada, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi bir "KANUN ORDUSUDUR" ve 184 yıldır EŞKIYALARLA mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan Jandarmamıza "eşkıya" diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.