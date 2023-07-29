CHP'li Mahmut Tanal'dan yeni skandal: Akbelen'de provokasyonun dozunu artırdı! Jandarmaya önce hakaret etti sonra kovaladı | VİDEOHABER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'na gelen Mahmut Tanal, görevini yapan jandarmaya hakaretler yağdırdı. Tanal, jandarma personeline "Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin" diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı. Jandarmanın elindeki belgeyi almaya çalışan Tanal, bölgeden uzaklaşan personeli 'eşkıya' olarak niteledi ve kovalayarak yakalamaya çalıştı.